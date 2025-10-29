$!Transportistas se suman a manifestación de productores agrícolas en Sinaloa

La acción forma parte de una estrategia coordinada por productores de diversas regiones del estado, quienes mantienen presencia en casetas del centro y norte de Sinaloa, entre ellas las de Mocorito, Guamúchil, Guasave y Ahome. En todas ellas, el tráfico se encuentra abierto, sin bloqueos, pero con suspensión total del cobro a los automovilistas.

En la caseta de cobro Las Brisas, ubicada en la comunidad de Alhuey, municipio de Angostura, decenas de transportistas se sumaron al contingente de agricultores que mantiene tomada la vía desde las primeras horas del día. Como parte de la protesta, los manifestantes mantienen libre el paso vehicular, impidiendo el cobro de peaje y permitiendo el tránsito tanto de vehículos particulares como de carga.

CULIACÁN._ Transportistas se unieron este miércoles a la movilización de productores agrícolas en Sinaloa, en el marco del paro nacional por el campo convocado en distintos estados del país para exigir mejores condiciones de comercialización y apoyo al sector primario.

Los participantes señalaron que esta movilización busca visibilizar la crisis económica que atraviesa el sector agrícola, derivada de los bajos precios de garantía, el aumento en los costos de producción y la falta de certidumbre en los esquemas de comercialización.

Además, los transportistas, al incorporarse al movimiento, expresaron que las afectaciones a los productores impactan directamente en su actividad, pues dependen del traslado de granos y mercancías agrícolas.

El paro nacional por el campo ha sido convocado por distintas organizaciones de productores del país, con acciones simultáneas en entidades como Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas y Sinaloa, para exigir al Gobierno Federal una política agrícola más equitativa y sostenible, así como mayores apoyos al campo mexicano.

En Sinaloa, los agricultores han mantenido un frente activo durante los últimos meses, realizando reuniones, marchas y cierres parciales de carreteras en demanda de precios justos para el maíz y el trigo, dos de los principales granos producidos en el estado.

La incorporación del sector transportista refuerza la dimensión del movimiento, que busca hacer visible su inconformidad sin afectar el tránsito de la ciudadanía.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han reportado incidentes ni confrontaciones en los puntos de concentración. Los manifestantes aseguraron que mantendrán las casetas liberadas durante los próximos días, en espera de una respuesta concreta a sus planteamientos