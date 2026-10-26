$!Transportistas se suman al paro nacional en Sinaloa por inseguridad y extorsiones

Transportistas de Sinaloa se sumaron a la jornada de manifestaciones y bloqueos a nivel nacional para exigir garantías de seguridad, frenar las extorsiones y denunciar la falta de rentabilidad en el sector. En entrevista, Gerardo A. Serrano, delegado estatal en Sinaloa de la Federación Mexicana de Transportistas, detalló los motivos principales que impulsaron a los choferes a tomar las carreteras.





”Especialmente en el tema de la seguridad y extorsiones de parte del Gobierno... El transporte ha sido realmente pateado últimamente. Ya no tenemos utilidad de él, ya estamos decididos de parar por completo, parar por completo y ya de tiempo definitivo, pues ya no nos da utilidad”, declaró Serrano. El representante gremial explicó que las pérdidas económicas provienen tanto de los costes de inseguridad como de la delincuencia e irregularidades: “"Dejó de ser rentable por el tema de la inseguridad, de las extorsiones y del robo con charola y sin charola”, enfatizó.

Serrano confirmó que la manifestación en Sinaloa se alinea con la protesta coordinada en distintas regiones del País. Asimismo, señaló que intentaron entablar un diálogo con las autoridades correspondientes sin obtener respuesta favorable:



