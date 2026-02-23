$!Tras 12 horas de labor, Japac concluye reparación en el Fraccionamiento Finisterra

Luego de una intensa jornada de trabajo que se prolongó por más de 12 horas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán anunció la conclusión de las reparaciones en una línea de conducción de 24 pulgadas ubicada en el Fraccionamiento Finisterra.
La avería, que afectó el suministro de agua en diversos sectores, fue atendida por personal técnico de la paramunicipal. Según el informe oficial, la recuperación del servicio ya ha comenzado a manifestarse de forma gradual, priorizando las zonas más bajas y aquellas que se encuentran en las cercanías de los tanques de abastecimiento.
No obstante, la dependencia aclaró que el restablecimiento total del suministro en el 100 por ciento de la zona afectada se alcanzará plenamente hasta la mañana de este martes 24 de febrero, una vez que las líneas recuperen la presión necesaria.
Ante esta situación, que la Japac calificó como un evento fortuito, la institución extendió un agradecimiento a la ciudadanía por la paciencia mostrada durante el tiempo que duraron las maniobras de reparación.