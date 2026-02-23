$!Tras 12 horas de labor, Japac concluye reparación en el Fraccionamiento Finisterra

Luego de una intensa jornada de trabajo que se prolongó por más de 12 horas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán anunció la conclusión de las reparaciones en una línea de conducción de 24 pulgadas ubicada en el Fraccionamiento Finisterra.

La avería, que afectó el suministro de agua en diversos sectores, fue atendida por personal técnico de la paramunicipal. Según el informe oficial, la recuperación del servicio ya ha comenzado a manifestarse de forma gradual, priorizando las zonas más bajas y aquellas que se encuentran en las cercanías de los tanques de abastecimiento.