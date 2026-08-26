$!Tras 40 años de espera, pavimentan tres calles en la 16 de Septiembre, en Culiacán

Tres calles de la colonia 16 de Septiembre en Culiacán, fueron pavimentadas después de más de cuatro décadas de espera, con una inversión cercana a los 8 millones de pesos informó el Gobierno municipal.
Las obras abarcan unos 320 metros lineales e incluyen trabajos de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público.
Este miércoles la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal entregó las obras que fueron realizadas en alrededor de tres meses y que dentro del conteo que registra el Ayuntamiento corresponden a las número 400, 401 y 402, de las mil que prometió el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.
Con estas tres vialidades, el Ayuntamiento reporta siete calles intervenidas en la colonia, con una inversión acumulada de 18.86 millones de pesos y 756 metros lineales de pavimento.
Las obras anteriores corresponden a las calles 8 de Septiembre, 7 de Septiembre y 5 de Septiembre.
Ramos Villarreal señaló que la intervención no se limitó a pavimentar las vialidades, sino que también permitió incorporar servicios que, dijo, cambian las condiciones del sector.
“Vemos cómo cambia todo el entorno, nos damos cuenta que no es nada más una simple pavimentación, que es una calle que va acompañada de alumbrado público, de drenaje, de agua potable, que viene a cambiarles el entorno en el que viven”, expresó.
De acuerdo con el levantamiento realizado por el Ayuntamiento, la colonia cuenta con 27 vialidades. Con las obras recientes, cinco están pavimentadas y 22 todavía no cuentan con pavimento.
Las tres calles entregadas benefician directamente a 562 habitantes de 140 viviendas.
Cipriano Ochoa, vecino de la colonia desde hace más de 40 años, agradeció la realización de los trabajos a nombre de las familias del sector.
“En nombre de mis compañeros aquí presentes, pues le damos la cordial bienvenida a usted y a su maravilloso equipo por este trabajo que nos ha hecho, del cual nos sentimos muy orgullosos del trabajo y de la gente que está atrás del trabajo. Gracias a este esfuerzo, que muchos no lo vemos, pero aquí está”, manifestó.
La Alcaldesa indicó que la pavimentación de las calles que faltan dependerá de la disponibilidad presupuestal.