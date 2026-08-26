$!Tras 40 años de espera, pavimentan tres calles en la 16 de Septiembre, en Culiacán

Tres calles de la colonia 16 de Septiembre en Culiacán, fueron pavimentadas después de más de cuatro décadas de espera, con una inversión cercana a los 8 millones de pesos informó el Gobierno municipal.

Las obras abarcan unos 320 metros lineales e incluyen trabajos de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público.

Este miércoles la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal entregó las obras que fueron realizadas en alrededor de tres meses y que dentro del conteo que registra el Ayuntamiento corresponden a las número 400, 401 y 402, de las mil que prometió el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

Con estas tres vialidades, el Ayuntamiento reporta siete calles intervenidas en la colonia, con una inversión acumulada de 18.86 millones de pesos y 756 metros lineales de pavimento.