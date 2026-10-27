$!Tras 50 años de espera, pavimentan cinco calles en la colonia Independencia de Culiacán

Después de medio siglo de carecer de infraestructura básica, familias de la colonia Independencia de este municipio vieron finalmente concretada la pavimentación de cinco vialidades con concreto hidráulico, obras entregadas por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal. Para los adultos mayores que fundaron el sector hace décadas, el proyecto representa un cambio sustancial en sus rutinas cotidianas, al dejar atrás vialidades de tierra y piedra que dificultaban sus traslados. Durante la entrega formal, la presidenta municipal reconoció la prolongada gestión de los vecinos, al señalar que las anteriores administraciones omitieron atender sus peticiones.





“Es una tarde de alegría y de gusto poder estar aquí con ustedes y hacerles realidad y que les toque ver sobre todo y vivir una obra por la que tanto lucharon, por la que tanto pidieron y que tanto soñaron”, manifestó la primera edil. Los trabajos, correspondientes a las obras número 439 a la 443 de la presente gestión municipal, abarcan un total de 787.46 metros lineales. De acuerdo con la información oficial, las labores no se limitaron al tiro de concreto, sino que incluyeron la renovación total de las redes de agua potable, drenaje sanitario e instalación de alumbrado público. Las vialidades pavimentadas entregadas son Jesús Romero Flores, Julián Adame, Nicéforo Zambrano, Adalberto Tejeda y Matías Rodríguez.



