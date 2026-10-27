$!Tras 50 años de espera, pavimentan cinco calles en la colonia Independencia de Culiacán

Después de medio siglo de carecer de infraestructura básica, familias de la colonia Independencia de este municipio vieron finalmente concretada la pavimentación de cinco vialidades con concreto hidráulico, obras entregadas por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal.
Para los adultos mayores que fundaron el sector hace décadas, el proyecto representa un cambio sustancial en sus rutinas cotidianas, al dejar atrás vialidades de tierra y piedra que dificultaban sus traslados.
Durante la entrega formal, la presidenta municipal reconoció la prolongada gestión de los vecinos, al señalar que las anteriores administraciones omitieron atender sus peticiones.
“Es una tarde de alegría y de gusto poder estar aquí con ustedes y hacerles realidad y que les toque ver sobre todo y vivir una obra por la que tanto lucharon, por la que tanto pidieron y que tanto soñaron”, manifestó la primera edil.
Los trabajos, correspondientes a las obras número 439 a la 443 de la presente gestión municipal, abarcan un total de 787.46 metros lineales. De acuerdo con la información oficial, las labores no se limitaron al tiro de concreto, sino que incluyeron la renovación total de las redes de agua potable, drenaje sanitario e instalación de alumbrado público.
Las vialidades pavimentadas entregadas son Jesús Romero Flores, Julián Adame, Nicéforo Zambrano, Adalberto Tejeda y Matías Rodríguez.
Con estas cinco calles, la inversión acumulada en materia de pavimentación dentro de la colonia Independencia alcanza los 26.66 millones de pesos, sumando en conjunto 1,721 metros lineales si se contempla una vialidad asfaltada previamente.
A nombre de la comunidad beneficiada, la vecina Silvia Denice Gutiérrez Bernal externó el agradecimiento por la celeridad de las maniobras y los servicios complementarios.
“Dándole las gracias por la pavimentación, por esta obra muy importante que se realizó muy rápido, por obras también del alumbrado público... por darle también una calidad de vida a la comunidad”, expresó.
Al evento acudieron directores y titulares de las distintas dependencias del Ayuntamiento de Culiacán, quienes recogieron peticiones adicionales de los colonos relativas a poda de árboles, colocación de reductores de velocidad y refuerzo del alumbrado.
Con estas acciones, el Ayuntamiento suma 443 calles pavimentadas en el municipio, a la par de proyectos de mayor escala como la construcción de tres plantas potabilizadoras (con inversión de 360 millones de pesos) y un esquema de 40 kilómetros de alumbrado público coordinado con el gobierno federal.