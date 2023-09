“El día 15 de septiembre, a las 23:00 de la noche, recibí una acción directa de un grupo de policías, quienes me agredieron y actuaron con abuso de autoridad, lógicamente yo me resistí a una detención arbitraria y prácticamente me torturaron públicamente”, relató.

“Me dijeron en el Hospital General de Mexicali que no había lesiones y que estas heridas tardaban en sanar tres días con un algodoncito y unas pastillitas para el dolor”, agregó apoyando su brazo derecho en un cabestrillo, mientras mostraba costras en la mano izquierda.

Informó que a la mañana siguiente asistió al Desfile Cívico Militar para pedir apoyo a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; la Presidenta Municipal, Norma Alicia Bustamante Martínez; la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade y agentes de la Guardia Nacional.

Dijo que alrededor de las 10:59 horas interpuso la denuncia 0202-2023-31958 ante la Fiscalía General del Estado de Baja California firmada por Héctor Jair López Vilchis, agente del Ministerio Público Orientador, con el sello de la Unidad Modelo de Atención Ciudadana Poniente, Zona Norte.

Declaró que los atacantes lo siguieron y hostigaron durante el día, pero fue auxiliado por abogados como activistas locales para regresar a Culiacán esa noche.

Actualmente recibe servicio médico por lesiones internas como externas y señaló que regresará a Mexicali para dar seguimiento a la denuncia cuanto mejore sus condiciones de salud.

Resaltó estar registrado en mecanismos estatales del Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pues en Sinaloa se registró el 24 de agosto, acto que repitió en Baja California al arribar.

Dichos programas los calificó como una simulación de protección por parte de las autoridades, pues las acciones son ineficientes para salvaguardar la integridad de los solicitantes, añadió.

“Hay una simulación dentro de los mecanismos, habrá excepciones y los respeto a aquellos que realmente ejercen su función, pero a pesar de que tenemos, por ejemplo, yo traigo un botón de pánico desde hace cinco años, pero este botón de pánico sirve para dar más pánico”, dijo.

Incluso ha sido auxiliado por civiles armados portando equipo, armamento y uniformes de elementos de la Guardia Nacional, afirmó.

“Cuando lo activamos (botón de pánico) para solicitar respaldo del mecanismo, de las autoridades, estoy bajo la protección, me monitorean y me da seguimiento la Guardia Nacional, desgraciadamente a veces me ha tocado que me dan protección grupos de la delincuencia organizada que andan camuflados usurpando funciones de la Guardia Nacional”, señaló.

Aseguró que ha sufrido agresiones similares accionadas por agentes policiacos en Sinaloa anteriormente, a raíz de una investigación por un asesinato extrajudicial a manos de militares.

También en el 2015 denunció actos de corrupción e irregularidades sobre la Secretaría de Gobernación ante el mecanismo federal, del que fue expulsado después de su solicitud.

“Creo que siguen esas fallas, esas cuestiones que vienen a atentar también contra los mecanismos y eso impide que estén haciendo una acción real de protección”, comentó.