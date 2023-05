No se ha liberado una orden de aprehensión en contra de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, investigado por enriquecimiento inexplicable, informó la Fiscal General Sara Bruna Quiñónez Estrada.

“Yo no sé si tenga alguna denuncia federal, pero lo que yo sé que tiene denuncias estatales, lo que yo sé es que no hay ninguna orden de búsqueda, no sé de dónde le apareció esa gente, no conozco pero no es estatal”, dijo el Gobernador.