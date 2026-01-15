Tras años de haberse prometido, proyecto de ciclovías en Culiacán arrancará el 10 de febrero, asegura Gámez

El proyecto de ciclovía y bicicletas eléctricas en Culiacán, anunciado desde 2022, comenzará a operar formalmente el próximo 10 de febrero de 2026, luego de iniciar esta semana su etapa de socialización con estudiantes universitarios, informó el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

El Alcalde detalló que la socialización del sistema arrancó en la Universidad de Durango, primer plantel en iniciar clases, donde se realizaron mesas informativas y ejercicios prácticos con estudiantes y enlaces institucionales.

Posteriormente, dijo, el Ayuntamiento continuará con la Universidad Autónoma de Occidente, y el Tecmilenio, que forman parte de la primera fase del proyecto.

Aunque no precisó el número total de escuelas beneficiadas, Gámez Mendívil aseguró que el objetivo es que todas las instituciones educativas puedan acceder al sistema, comenzando con las universidades contempladas en esta etapa inicial.

“Hicieron prácticas los jóvenes y va a estar listo para arrancar el 10 de febrero de este mismo año”, aseguró.

Previamente, informó que la primera etapa del proyecto contempla cinco estaciones y 155 bicicletas eléctricas que conectarán universidades con zonas del Centro urbano y el Bulevar Pedro Infante, con uso gratuito para estudiantes de preparatoria y universidad, tanto públicas como privadas.

El proyecto, denominado Bixie “Tú baila culichi”, será administrado directamente por el Ayuntamiento, que se encargará de la operación, reubicación y mantenimiento de las bicicletas, mientras se evalúa su funcionamiento como modelo piloto de movilidad urbana.

Gámez Mendívil reiteró que, de resultar exitoso, el sistema se ampliará en fases posteriores para integrar más planteles educativos, Ciudad Universitaria, el Tecnológico de Culiacán, el nuevo Malecón y las ciclovías existentes a lo largo del río, con el objetivo de consolidar una red de movilidad alternativa en la ciudad.