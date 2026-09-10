Tras asesinato de dos síndicos, Ayuntamiento de Culiacán analiza quién quedará al frente de Tepuche

Luego del asesinato de dos síndicos de Tepuche en menos de seis meses, el Ayuntamiento de Culiacán analiza si nombrará a un nuevo titular para la sindicatura o si mantendrá al frente a la Dirección de Enlace con Sindicaturas, informó la Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal.

David Guadalupe Ramírez González, quien asumió como síndico de Tepuche en abril, fue privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida el pasado 4 de septiembre.

Su hermano Manuel Enrique Ramírez González también murió tras ser baleado durante los hechos.

Ramírez había llegado al cargo después del asesinato de su antecesor, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, ocurrido el 31 de marzo.

Ramos Villarreal señaló que, por ahora, la sindicatura continúa funcionando con el personal que ya se encontraba en la zona y que la Dirección de Enlace con Sindicaturas asumirá la conducción de los trabajos.

“De momento hay que analizarlo, se está viendo pues el tema jurídico, el tema también pues con las demás autoridades de ver la posibilidad de nombrar a alguien más, o en su momento, pues permanecer con la dirección de enlace con sindicaturas a la cabeza de la sindicatura”, explicó.

La Alcaldesa fue cuestionada sobre si, ante el asesinato de dos síndicos, el próximo funcionario que ocupe el cargo podría contar con protección.

“Es esto lo que estamos analizando, por eso comento que de momento será la Dirección de Enlace con Sindicaturas quien encabece pues los trabajos y todo lo que haya que hacer en la sindicatura de Tepuche”, respondió.

Aseguró que el Ayuntamiento mantiene atención sobre la zona y que el personal municipal continúa trabajando en la sindicatura.

“Sin embargo, hay que mencionarlo, la sindicatura sigue funcionando. Hay una dirección de enlace con sindicaturas, la cual cuenta con un director que está muy al pendiente de la sindicatura”, dijo.

Sobre la seguridad específica para el personal que actualmente encabeza los trabajos en Tepuche, Ana Miriam negó que se haya establecido un operativo especial.

“No, los trabajos en cuanto a seguridad continúan por parte de los tres niveles, los tres órdenes de gobierno”, señaló.

Agregó que en la zona existe presencia de Policía Municipal, Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.