Tras asesinato de estudiante de la UAS, se reforzará vigilancia alrededor de universidades: Graciela Domínguez

Luego del asesinato de un estudiante ocurrido en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Gobierno estatal acordó reforzar la vigilancia y los rondines en las zonas aledañas a las universidades.

La Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava informó que este viernes sostuvieron una mesa de diálogo con representantes de las instituciones educativas para revisar las condiciones de seguridad que enfrentan estudiantes y trabajadores.

“Hay un compromiso con las universidades para mantener una estrategia de rondines, de supervisión en las áreas aledañas a las universidades y vamos a continuar en esta ruta”, señaló.

La Gobernadora lamentó el asesinato del estudiante y reconoció que este tipo de hechos forman parte de las circunstancias de violencia que ha enfrentado Sinaloa.

La reunión, explicó, fue encabezada por la Secretaría General de Gobierno y tendría como propósito atender las distintas situaciones relacionadas con la seguridad en los alrededores de los centros universitarios.

El anuncio ocurre después del asesinato de Junior Alexis, joven estudiante de 17 años de edad, estudiante de la Facultad de Contabilidad y Administración registrado durante la mañana del miércoles en las inmediaciones de la UAS.

Por este hecho, alumnos de diversas facultades se habrían manifestado este jueves en el Palacio de Gobierno, en Culiacán, para exigir seguridad y el restablecimiento de la paz, a casi dos años de la crisis de violencia en Sinaloa.