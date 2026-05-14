Tras asesinato de líder electo del Stasac, comitiva deberá elegir nuevo dirigente: Alcaldesa

Será el propio Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán quien defina a su nuevo dirigente, tras el asesinato de su líder electo Homar Salas Gastélum, explicó la Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Explicó que la decisión deberá tomarse en una asamblea, conforme a los estatutos del sindicato y con la participación de la planilla o comité ejecutivo que acompañaba al dirigente electo.

“Ellos tendrían que hacer una asamblea entre ellos mismos para la misma comitiva y designar a quién sería su líder”, expresó.

Ramos Villarreal reiteró que el Ayuntamiento mantendrá su disposición de colaborar con el sindicato.

“Siempre lo hemos hecho como Ayuntamiento siempre se ha tenido una buena sinergia con el sindicato, entonces estamos seguros que de esa manera va a continuar”, afirmó.

Homar Salas Gastélum fue asesinado el pasado 30 de abril en su domicilio de la Colonia Brisas del Humaya, en Culiacán.

En el ataque también murió Benjamín Olivares Reyes, integrante de la planilla roja como secretario de Deportes.

Salas Gastélum había sido electo secretario general del STASAC para el periodo 2026-2029 y rendiría protesta al cargo el próximo viernes 15 de mayo, en sustitución de Julio Duarte Apán.