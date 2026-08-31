Tras ataque a buscadora, Gobierno de Sinaloa activa protección para Alma Rosa Rojo y su familia: Gobernadora

Luego del ataque armado contra la buscadora Alma Rosa Rojo Medina, el Gobierno de Sinaloa estableció medidas de protección para ella y sus familiares, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Señaló que se comunicó vía telefónica con Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida, después de la agresión registrada en Culiacán, en la que también resultó herida su hija Yesenia Martínez.

Domínguez Nava indicó que durante la conversación uno de los primeros temas que abordó con la buscadora fue su estado emocional tras el atentado y el temor generado por la agresión.

“Lo primero es que yo le pregunté cómo se sentía emocionalmente, por supuesto que me manifestó su miedo, su temor, y se establecieron las medidas necesarias para generarle protección a ella y a su familia”, expresó.

La Gobernadora aseguró que las acciones de protección buscan atender tanto la seguridad de Rojo Medina como la de sus familiares, luego del ataque en su contra.

Asimismo, manifestó su confianza en que las autoridades responsables de las investigaciones logren esclarecer los hechos y permitan determinar lo ocurrido en el atentado contra las integrantes del colectivo.

El ataque contra Rojo Medina ocurrió el sábado 29 de agosto en Culiacán, a unas horas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.