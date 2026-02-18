$!Tras ataque a su vivienda, líder electo del STASAC pide evitar especulaciones y ofrece colaborar con autoridades

Luego del ataque a balazos contra su domicilio, el dirigente electo del STASAC, Olmes Homar Salas Gastélum emitió un posicionamiento público en el que llamó a evitar especulaciones y permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.
En su mensaje, el líder sindical informó que tanto él como su familia se encuentran bien y sin afectaciones físicas tras los hechos ocurridos la mañana de este miércoles.
“Hago un llamado respetuoso a evitar especulaciones, juicios, anticipados o versiones, no confirmadas que puedan entorpecer el curso de la investigación. Es fundamental permitir que las autoridades realicen su labor con objetividad, responsabilidad y apego al marco jurídico”, señala la misiva.
Señaló que desde el primer momento se notificó a las autoridades, quienes acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes.
Indicó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.
“Confío en que el trabajo institucional permitirá que este hecho sea atendido con seriedad y el rigor que exige la ley”.
Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con las instancias encargadas del caso y aportar la información necesaria para el desarrollo de las diligencias.
“Reitero mi total, disposición para colaborar con las estancias encargadas de la investigación, aportando la información y facilitando los elementos que sean necesarios para el debido desarrollo de las diligencias legales”, aseguró.
El ataque se da una semana después de que Salas Gastélum resultara electo como dirigente sindical tras encabezar el conteo preliminar en el proceso interno para renovar la dirigencia del sindicato para el periodo 2026–2029, en el que obtuvo la mayoría de los votos.