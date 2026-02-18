$!Tras ataque a su vivienda, líder electo del STASAC pide evitar especulaciones y ofrece colaborar con autoridades

Luego del ataque a balazos contra su domicilio, el dirigente electo del STASAC, Olmes Homar Salas Gastélum emitió un posicionamiento público en el que llamó a evitar especulaciones y permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

En su mensaje, el líder sindical informó que tanto él como su familia se encuentran bien y sin afectaciones físicas tras los hechos ocurridos la mañana de este miércoles.

“Hago un llamado respetuoso a evitar especulaciones, juicios, anticipados o versiones, no confirmadas que puedan entorpecer el curso de la investigación. Es fundamental permitir que las autoridades realicen su labor con objetividad, responsabilidad y apego al marco jurídico”, señala la misiva.

Señaló que desde el primer momento se notificó a las autoridades, quienes acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

Indicó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.

“Confío en que el trabajo institucional permitirá que este hecho sea atendido con seriedad y el rigor que exige la ley”.