El Mandatario indicó que la Fiscalía General del Estado no debería descartar alguna línea de investigación o hipótesis.

"No se desconoce que al interior de la universidad traen ahí algunos problemitas y han trascendido algunos graves. Pero finalmente las hipótesis no valen cuando son especulaciones", declaró Rubén Rocha Moya.

Abundó que, al haber cámaras de videovigilancia en las instalaciones del Campus Buelna, sitio donde ocurrió el atentado, tendría que esclarecerse el origen del ataque.

Por otro lado, subrayó que al igual que con cualquier otro tema, puede intentar forzarse darle un tinte político, pero que desde la administración gubernamental no existe preocupación al respecto.

"A todos los casos se le pueden dar tintes políticos y demás, pero aquí no hay temor de nosotros en ese sentido. Simple y llanamente lo importante es que aclaremos eso, y que esas controversias internas no trasciendan más allá", recalcó Rocha Moya.

Asimismo, descartó que existe alguna relación entre este hecho y el proceso que emprendió el Congreso del Estado para reformar la Ley Orgánica de la UAS.

Sobre ello, recordó un presunto conflicto que sostuvo Arnoldo Valle, víctima del ataque directo registrado el viernes, con el Diputado local del Partido Sinaloense, Gene René Bojórquez Ruiz, el pasado 19 de mayo.

“No, no, hace rato que no se estaba haciendo eso. Hace como un mes o mes y medio ocurrió otro hecho ahí medio aparatoso entre ellos, en donde se denunció que aparecieron armas, y no estaba el tema este. Entonces, puede ser en este marco y otro, pero es un tema interno“, sentenció el Gobernador.