Tras aumento a la tarifa, se han rehabilitado la mitad camiones urbanos en Culiacán

A cuatro meses del aumento a la tarifa del transporte urbano en Sinaloa, alrededor de la mitad de camiones de Culiacán se encuentran en proceso de rehabilitación, como parte de los compromisos asumidos para mejorar las condiciones del servicio, informó Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes de Sinaloa.

Explicó que actualmente se trabaja con cerca de 300 unidades de las entre 550 y 600 que operan en Culiacán, aunque los trabajos deben realizarse de manera gradual.

Indicó que las mejoras incluyen trabajos en asientos, pisos, escalones, vidrios, pasamanos y pintura, además del mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado.

“Se están repotencializando desde los asientos, desde los pisos, los escalones, no vidrios quebrados, pasamanos seguros, asientos, se están pintando los asientos, se está detallando los vehículos”, explicó.

El aumento a la tarifa entró en vigor el pasado 2 de abril, después de casi cuatro años sin modificaciones.

El pasaje general pasó de 12.50 a 15 pesos en unidades con aire acondicionado y de 11.50 a 13 pesos en aquellas que no cuentan con este servicio.

El ajuste estuvo acompañado del compromiso de mejorar las condiciones de las unidades y el servicio de transporte, por lo que Osuna Moreno aseguró que los concesionarios ya están realizando estas acciones.

“Son los propios concesionarios, lo que están haciendo el gran esfuerzo para poder repotencializar las unidades. Es muy complicado en estas fechas comprar un camión”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, la rehabilitación se realiza con recursos de los propios concesionarios, debido a que actualmente resulta complicado adquirir unidades nuevas. La estrategia, dijo, consiste en recuperar camiones que todavía se encuentran en condiciones de seguir prestando el servicio, pero que requieren reparaciones y mantenimiento.

En Culiacán, aseguró, poco más del 70 por ciento de los camiones cuentan con aire acondicionado.

Osuna Moreno indicó que también se trabaja con los permisionarios en el mantenimiento de estos equipos.

La meta inmediata es que las 300 unidades que actualmente están en proceso se encuentren en buenas condiciones para el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Posteriormente, los trabajos continuarán con grupos de 50 o 60 camiones.

“Que esos 300 estén en buenas condiciones para aportar el servicio y luego empezar con los otros con de 50, de 60, conforme lo vamos repotencializando”, indicó.

Osuna Moreno señaló que los trabajos se distribuyen entre las diferentes rutas de Culiacán, de manera que no se concentren únicamente en determinados sectores.

“Estamos trabajando en todas las rutas”, afirmó.

También pidió a los usuarios colaborar en el cuidado de las unidades una vez que sean rehabilitadas, debido a que algunos daños son ocasionados durante el propio uso de los camiones.

“Nosotros queremos presentar esas unidades que no están rayadas, que no están quebradas, que no están en malas condiciones y que los usuarios nos ayuden también a que permanezcan en ese sentido”, dijo.

El funcionario informó que las acciones no se limitan a Culiacán. En Mazatlán ya se han rehabilitado más de 130 unidades, mientras que en Guamúchil, Los Mochis y Guasave también se trabaja en mejoras al servicio.

En las rutas foráneas hacia La Palma, Culiacancito y El Tamarindo, agregó, también se trabaja con los permisionarios para mejorar las unidades y ajustar horarios. En La Palma ya comenzó a operar un vehículo de modelo reciente con aire acondicionado.

En Culiacancito, reconoció que existen quejas por el servicio y señaló que algunas han derivado en sanciones y ajustes en los tiempos de recorrido. La ruta cuenta con 10 camiones y, cuando falta alguna unidad, el intervalo puede aumentar de 10 a 12 minutos.