Tras dejar el Stasac, Julio Duarte tendrá su jubilación con pensión de $62 mil 696 al mes

Apenas 15 días después de que la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán rindiera protesta, el Cabildo aprobó la jubilación del ex Secretario General Julio Enrique Duarte Apán, quien recibirá una pensión vitalicia de 62 mil 696.13 pesos mensuales, junto con otros cuatro integrantes del comité que lo acompañó durante su segundo periodo al frente del gremio.

Los dictámenes fueron aprobados por unanimidad durante la sesión ordinaria de Cabildo del 29 de mayo de 2026, luego de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social determinó que los trabajadores sindicalizados cumplían con la antigüedad y los requisitos establecidos en el contrato colectivo de trabajo.

Julio Enrique Duarte Apán encabezó el Stasac en dos periodos consecutivos, de 2020 a 2023 y de 2023 a 2026.

Aunque buscó participar nuevamente en la elección interna de este año, decidió retirarse de la contienda un día antes del registro de las planillas.

La nueva dirigencia, encabezada por Homar Salas Gastélum, rindió protesta apenas 15 días antes de que el Cabildo autorizara la jubilación de Duarte y de parte de su equipo.

Sin embargo, Salas fue asesinado el 30 de abril de 2026, cuando aún era dirigente electo y faltaban dos semanas para asumir formalmente el cargo.

De acuerdo con el dictamen, Duarte Apán ingresó a laborar al Ayuntamiento el 16 de marzo del 2000 y acumuló 25 años, cuatro meses y 14 días de servicio.

Además de su pensión mensual vitalicia de 62 mil 696.13 pesos, recibirá una prima de antigüedad de 626 mil 961.30 pesos y una prima de jubilación de 10 mil 381.80 pesos.

Junto con él fueron aprobadas las jubilaciones de Carlos Alberto Guzmán Verdugo, ex Secretario de Finanzas, con una pensión mensual de 57 mil 379.13 pesos; Manuel Ariel Morelos Uriarte, ex Secretario de Promoción Financiera, con 44 mil 700.19 pesos; Miriam Angélica Rodríguez Armendáriz, ex Secretaria de Pensionados y Jubilados, con 39 mil 895.82 pesos; y Fabiola Meza Quintero, ex Secretaria de Organización y Propaganda, con una pensión de 54 mil 261.64 pesos.

En conjunto, los cinco exdirigentes del sindicato recibirán 258 mil 932.91 pesos mensuales en pensiones vitalicias. Además, el Ayuntamiento autorizó para ellos 2 millones 794 mil 193.50 pesos por concepto de primas de antigüedad y 51 mil 909 pesos en primas de jubilación.

Las jubilaciones corresponden a integrantes de la planilla que acompañó a Duarte Apán durante su segundo periodo al frente del Stasac, el cual concluyó el 14 mayo de 2026.