$!Tras denuncia de desabasto en Culiacán, IMSS asegura que recurren a compras locales de medicamento

Luego de que Noroeste diera a conocer el señalamiento de pacientes sobre la falta de medicamentos para personas con diabetes, la Delegación del IMSS en Sinaloa informó que cuenta con mecanismos para dar seguimiento al abasto y atender los casos en los que una receta no pueda surtirse.
A través de un comunicado, explicó que cuando se registra un retraso o falta de algún medicamento, se pueden realizar compras emergentes a nivel local para conseguir el insumo y dar continuidad al tratamiento de los pacientes.
El IMSS señaló que este procedimiento busca evitar que la falta temporal de un medicamento afecte la atención médica o represente un gasto adicional para las familias.
Además, indicó que los derechohabientes pueden solicitar información sobre el seguimiento de sus recetas y recibir orientación.
“Las y los usuarios cuentan con Módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente, donde reciben información, orientación y acompañamiento para la atención de sus necesidades y la gestión de los servicios que requieran”, expresa el comunicado.
El Instituto aseguró que mantiene acciones de supervisión y seguimiento del inventario de medicamentos, material de curación e insumos en sus unidades médicas y hospitales.
El IMSS en Sinaloa reiteró que continuará trabajando en el abasto de medicamentos y en la atención oportuna de los pacientes.