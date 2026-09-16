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Tras denuncia de desabasto en Culiacán, IMSS asegura que recurren a compras locales de medicamento

El Instituto respondió con un comunicado en el que aseguró que cuenta con mecanismos para atender este tipo de casos
Damaris Palomares |
16/09/2026 12:19
16/09/2026 12:19

Luego de que Noroeste diera a conocer el señalamiento de pacientes sobre la falta de medicamentos para personas con diabetes, la Delegación del IMSS en Sinaloa informó que cuenta con mecanismos para dar seguimiento al abasto y atender los casos en los que una receta no pueda surtirse.

A través de un comunicado, explicó que cuando se registra un retraso o falta de algún medicamento, se pueden realizar compras emergentes a nivel local para conseguir el insumo y dar continuidad al tratamiento de los pacientes.

El IMSS señaló que este procedimiento busca evitar que la falta temporal de un medicamento afecte la atención médica o represente un gasto adicional para las familias.

Además, indicó que los derechohabientes pueden solicitar información sobre el seguimiento de sus recetas y recibir orientación.

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“Las y los usuarios cuentan con Módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente, donde reciben información, orientación y acompañamiento para la atención de sus necesidades y la gestión de los servicios que requieran”, expresa el comunicado.

El Instituto aseguró que mantiene acciones de supervisión y seguimiento del inventario de medicamentos, material de curación e insumos en sus unidades médicas y hospitales.

El IMSS en Sinaloa reiteró que continuará trabajando en el abasto de medicamentos y en la atención oportuna de los pacientes.

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