$!Tras denuncia de desabasto en Culiacán, IMSS asegura que recurren a compras locales de medicamento

Luego de que Noroeste diera a conocer el señalamiento de pacientes sobre la falta de medicamentos para personas con diabetes, la Delegación del IMSS en Sinaloa informó que cuenta con mecanismos para dar seguimiento al abasto y atender los casos en los que una receta no pueda surtirse.

A través de un comunicado, explicó que cuando se registra un retraso o falta de algún medicamento, se pueden realizar compras emergentes a nivel local para conseguir el insumo y dar continuidad al tratamiento de los pacientes.

El IMSS señaló que este procedimiento busca evitar que la falta temporal de un medicamento afecte la atención médica o represente un gasto adicional para las familias.

Además, indicó que los derechohabientes pueden solicitar información sobre el seguimiento de sus recetas y recibir orientación.