Tras denuncia por corte de luz, instalarán transformador en primaria al sur de Culiacán

Tras la denuncia de un corte de energía en la escuela primaria Ramón Tejeda, de la colonia 22 de diciembre, al sur de Culiacán, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa trabaja en la instalación de un nuevo transformador.

Ana Karen, madre de un niño de cuarto grado de primaria, informó que a partir de la denuncia pública las autoridades están trabajando en la reinstalación de luz, luego de que les habían dicho que hasta dentro de 25 días más quedaría resuelto; aunque aún no hay fecha para que concluyan los trabajos.

El 15 de enero, mamás de la escuela reportaron que la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro eléctrico el día anterior, sin que la Secretaría de Educación Pública y Cultura mandara algún comunicado para avisarles.

En aquel momento, Nidia Guadalupe, madre de un niño de cuarto grado de primaria, explicó que la dependencia estatal paga cierta cantidad de kilowatts y que el corte fue porque la escuela pasó el límite permitido.

Sin embargo, las jefas de familia se mostraron incrédulas debido a que en las fechas decembrinas no habían organizado posadas navideñas y tampoco habían instalado más aparatos, que los que ya estaban.

Es por ello, que Miriam Fierro, también mamá con hijos en el plantel, dijo estar molesta porque el Gobierno les exige que las clases presenciales, sin que haya condiciones para que los infantes puedan aprender.

“No hay cómo imprimir, no hay cómo trabajar, no hay como poner un proyector, es muy bajo el número de niños que hay en la escuela; las maestras aunque se esfuercen, los niños en la oscuridad no todos tienen la misma capacidad de visión, no todos tienen la misma capacidad de atención y es mejor con apoyo audiovisual, para maestros y alumnos”.

Además, otro de los miedos de la comunidad educativa de la escuela Ramón Tejeda es que las instalaciones están en una zona poco segura, por lo que al quedar a oscuras durante la noche, las circunstancias se prestan para que roben cableado o vandalicen a la institución.