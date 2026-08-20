Tras detención de Fausto Corrales, Irma Moreno exige esclarecer el caso Cuén

La Diputada priista Irma Moreno Ovalles pidió esclarecer el caso y realizar una investigación a fondo sobre la detención de Fausto Corrales Rodríguez, ocurrida este 19 de agosto por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento relacionado con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

La Legisladora exigió que a más de dos años de los hechos se conozca la verdad y, al ser cuestionada sobre si confía en las investigaciones de la Fiscalía, señaló que estará pendiente y dará seguimiento al caso, pues consideró que la confianza de la ciudadanía debe ganarse con resultados.

“Exigimos la verdad como Sinaloa, como grupo parlamentario exigimos que se esclarezca, pero que todo se haga conforme a la ley”, expresó.

La Diputada señaló que, desde hace dos años las autoridades han quedado a deber en este tema.

“Pues imagínate, son dos años; ha dejado mucho que deber la Fiscalía, el Gobierno Federal de Morena, que lo único que han hecho es desviar la atención hacia otros temas y no a lo que realmente importa”, afirmó.