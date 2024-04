Luego de la prohibición del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa respecto a las dobles candidaturas en los cargos de elección popular locales, el Partido Acción Nacional modificó sus perfiles en tres municipios, informó la dirigente del bando Roxana Rubio Valdez.

La panista dio a conocer que los cambios se hicieron en El Rosario, Badiraguato y Sinaloa de Leyva, donde los candidatos a presidentes municipales también encabezaban las candidaturas a regidurías por representación proporcional. Aseguró que no tuvieron complicaciones para adaptar sus listas a este ordenamiento.

“Lo hice en la de El Rosario, Ana (Quevedo) iba en la pluri 1, ya la movimos. Badiraguato, Doris (Dora Alicia Rivera German) iba en la pluri 1, ya la movimos. Y Sinaloa de Leyva también, el candidato ya lo movimos, él se quedó con la RP (representación proporcional) y pusimos a una mujer a la presidencia”, explicó.

En el caso de Sinaloa de Leyva, la nueva candidata a la Alcaldía es la dirigente municipal del PAN en dicho municipio, Abigail Bojórquez López, en detrimento de Rodrigo Castillo Cota, quien ahora solo lidera la lista de regidurías plurinominales.

“Cuando yo me entero del tema del Tribunal, que según yo estaba en otro sentido, que tenía que quitar a los de “doble vida” que no pueden ser dobles en el ayuntamiento, ahí era donde me afectaba a mí, pero ahorita todo bien”, dijo Roxana Rubio.

El 19 de abril, el TEESIN determinó inviable la candidatura simultánea por la Alcaldía, Regiduría o Síndica Procuradora, y exhortó al IEES para modificar los lineamientos para registros de candidaturas.

“A ninguna persona se le podrá registrar a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, excepto las diputaciones según se señala en el artículo 73 del presente lineamiento”, fue el cambio de lineamiento.