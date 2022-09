Tras dos años, regresa el desfile militar del 16 de septiembre a Culiacán

Tras dos años de no llevarse a cabo, este viernes regresará a Culiacán el desfile militar del 16 de septiembre, informó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Pedro Rojas Ibarra.

El titular de la SSPyTM dio a conocer que la corporación diseñó un mecanismo de seguridad para salvaguardar la integridad de los asistentes al desfile y la del contingente que recorrerá la avenida Álvaro Obregón; también se buscará mantener la fluidez vehicular con el cierre intermitente de las calles que crucen por dicha avenida.

“El dispositivo contempla el cierre momentáneo de la avenida Álvaro Obregón y las calles que cruzan dicha avenida durante el recorrido del desfile, mismas que seguirán reabriendo durante el paso del contingente”, explicó.

Para estas acciones, la Unidad de Tránsito desplegará 191 elementos, quienes estarán distribuidos en 22 patrullas, 25 motocicletas y seis grúas, mientras que la Policía Preventiva dispondrá de 100 elementos y 10 patrullas.

Rojas Ibarra llamó a los padres de familia a mantener vigilados a sus hijos, mientras que al resto de los asistentes los exhortó a no acudir a la celebración portando objetos punzocortantes o bajo efectos de sustancias enervantes, pues de lo contrario, se les podrá negar el acceso o ser retirados del lugar.

“La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal solicita a la ciudadanía hagan caso a las indicaciones de las autoridades, si asisten en compañía de menores de edad, no lleven objetos punzocortantes o aquellos que puedan causar un daño, asimismo, no ingieran bebidas embriagantes, ya que no será permitido el ingreso y podría ser acreedor a una sanción”, sostuvo.

Por su parte, el Director de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, afirmó que, al igual que en Palacio de Gobierno durante el festejo del grito de independencia, a lo largo de la avenida Obregón se instalarán puntos de vigilancia y emergencia, atendidos por el personal de la dependencia y paramédicos de Cruz Roja.

El tradicional desfile militar del 16 de septiembre no se llevó a cabo en los años 2020 y 2021, esto determinado por el Ayuntamiento de Culiacán a fin de evitar la propagación de Covid-19, pues en esas épocas se registró un repunte en los contagios.