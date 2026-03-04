$!Tras dos años sin respuesta, vecinos de la colonia Huizaches, en Culiacán, continúan exigiendo pavimentación de calle

Vecinos e la colonia Huizaches hacen nuevamente la petición al Ayuntamiento de Culiacán por la falta de respuesta en su solicitud hecha desde el 2022 hasta la fecha, la cual no ha tenido respuesta por parte del gobierno municipal para pavimentar dos de sus vialidades principales: la Avenida Bienestar Social y la Calle Mina Santa Cruz de Alaya.
Estas calles funcionan como salidas directas hacia dos avenidas principales. La calle Mina Santa Cruz de Alaya conecta directamente con la Prolongación Álvaro Obregón, y la Avenida Bienestar social sale directo hacia la Calzada Las Torres, lo que significa que a diario estas vías son altamente transitadas.
Por medio de una queja anónima, uno de los vecinos menciona que a pesar de haber enviado oficios al Ayuntamiento de Culiacán dirigidos al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil durante los últimos dos años, no han obtenido respuesta mucho menos una gestión para trabajos de pavimentación, lo cual, agrava la situación con los habitantes de la zona.
Entre ellos, se encuentra doña Carmen (nombre ficticio) quien acompañaba a su hijo con discapacidad visual a bajar la calle cuando sufrió una tropiezo que le ocasionó una grave fractura en el pie, relata que su hijo también ha sufrido de caída sin embargo, han sido leves.
El mal estado del pavimento dificulta el tránsito peatonal, y de automóviles pero especialmente para las personas más vulnerables que tienen alguna discapacidad, adultos mayores y niños.
El comité de vecinos ha cumplido con los procesos administrativos necesarios, presentando los oficios ante el Ayuntamiento, exigen que entre en consideración inmediata estas dos calles, que hasta el momento no han atendido.