$!Tras dos años sin respuesta, vecinos de la colonia Huizaches, en Culiacán, continúan exigiendo pavimentación de calle

Vecinos e la colonia Huizaches hacen nuevamente la petición al Ayuntamiento de Culiacán por la falta de respuesta en su solicitud hecha desde el 2022 hasta la fecha, la cual no ha tenido respuesta por parte del gobierno municipal para pavimentar dos de sus vialidades principales: la Avenida Bienestar Social y la Calle Mina Santa Cruz de Alaya. Estas calles funcionan como salidas directas hacia dos avenidas principales. La calle Mina Santa Cruz de Alaya conecta directamente con la Prolongación Álvaro Obregón, y la Avenida Bienestar social sale directo hacia la Calzada Las Torres, lo que significa que a diario estas vías son altamente transitadas.







Por medio de una queja anónima, uno de los vecinos menciona que a pesar de haber enviado oficios al Ayuntamiento de Culiacán dirigidos al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil durante los últimos dos años, no han obtenido respuesta mucho menos una gestión para trabajos de pavimentación, lo cual, agrava la situación con los habitantes de la zona.





