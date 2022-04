$!Tras el incendio en El Buen Samaritano, abuelitos no tienen a donde ir, seguirán ahí, urgen donativos

“Las personas van a continuar en el lugar, no tienen a donde ir”, informó.

Tras el incendio en el albergue El Buen Samaritano urgen los donativos de ropa, cobijas y alimento, las más de 50 personas que ahí se refugiaban seguirán en el albergue ya que no tienen a donde ir, así lo informó el encargado de operaciones del albergue, Jorge Castillo Aguilar.

Por las pérdidas materiales que produjo el incendio, el albergue requiere del apoyo y donativo de la sociedad, se requieren cobijas, camas, ropa, calzado, alimentos y productos de limpieza e higiene personal.

“Se van a necesitar camas, cobijas, ropa, víveres como comida, zapatos, se les quemó todo lo que tenían en su cuarto”, expresó el encargado del albergue.

“Todo lo que la gente pueda aportar es bienvenido”, agregó.

Quien desee realizar un donativo puede hacerlo directamente en el albergue ubicado en la calle Reyna Isabel número 2469 en la colonia El Barrio.

O también en el Banco de Alimentos de Culiacán donde se está realizando una colecta de alimentos, ropa, calzado y enseres domésticos en beneficio del albergue.

Se cree que el incendio pudo ser provocado por un corto circuito en el cableado eléctrico, ya que esté era muy viejo y en reiteradas ocasiones había presentado fallas, Jorge Castillo ya había solicitado apoyo para cambiar el cableado eléctrico, sin embargo la ayuda nunca llegó.

“Todo apunta a la instalación eléctrica, un corto circuito debido a que la instalación tenía más de 15 años, yo hace unos meses platique con una diputada y me dijo que me iba apoyar con el asunto del cableado, mandó a una persona de la comisión federal pero no se concretó, ya estaban quemándose a cada rato los cables”, relató el encargado del lugar.