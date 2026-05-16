Tras hechos violentos, hay refuerzos de seguridad en Escuinapa, dice Gobernadora de Sinaloa

CULIACÁN._ Tras recientes hechos violentos en Escuinapa, hay refuerzos de seguridad en la zona, afirmó este sábado la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, durante una gira de trabajo en San Ignacio.

La Mandataria estatal aseguró que elementos de seguridad pública mantienen operativos permanentes y, de acuerdo con reportes que recibe del Secreatrio de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López; y del Presidente Municipal, Víctor Manuel Díaz Simental, la situación ha mostrado una ligera disminución.

“Tenemos refuerzos ahorita en Escuinapa, eso ya lo había mencionado también. Hay cuerpos de seguridad pública que están trabajando día y noche para la seguridad de Escuinapa”, afirmó.

“Ha bajado ya un poco. Estamos muy al pendiente, el Secretario de Seguridad Pública me ha estado informado cómo están los temas por Escuinapa; el Presidente Municipal también me llama para informarme el estado y por el momento se ha mantenido el tema de la seguridad”.

Asimismo, Bonilla Valverde indicó que en Rosario, municipio colindante, permanece instalado un campamento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En El Rosario hay un campamento de Sedena, de militares, que están ahí muy al pendiente de la seguridad de los pueblos y de la comunidad del Rosario”, dijo.

Entre los hechos violentos recientes en esta zona, el pasado jueves 14 de mayo fue localizada una cabeza humana, junto a un manta con mensajes atribuidos presuntamente a un grupo criminal, en el puente del entronque de la autopista Mazatlán-Tepic hacia Escuinapa, hecho que movilizó a las coporaciones de seguridad.