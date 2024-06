CULIACÁN._ Por el aumento en las cifras de superficie afectada por incendios forestales tanto la Comisión Nacional Forestal y el Estado deben realizar una vigilancia ambiental para ver qué uso se le va a dar esos suelos en el futuro, señaló el presidente de Guaiacum, José Dehesa Mitre.

De acuerdo a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, en el estado, el número de hectáreas de bosque afectadas por incendios forestales alcanzó las 40 mil 151 hectáreas en un total de 43 incendios durante estos cinco meses del año.

“Si hay una presión más fuerte en cuanto al tema de la cantidad que se está perdiendo por incendios, pero también estos incendios, de qué carácter son de origen natural o son de origen antropogénico es decir causados y si son causados con qué fin económico de uso agrícola, ganadería, construcción, entonces habría que se tendría que analizar esas variables en cuanto a la información”.

“Lo que tendría que hacer Conafor de todos los reportes de incendios que tiene es ver qué uso se le va a dar esos suelos en el futuro, es decir que Conafor en conjunto con el Estado como Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable vigilen en satélites o campos, esos predios que estuvieron quemando. Cómo se van a ver en un año dos, y si llegas a un año o dos y ves que hay casas o que en los predios hay una actividad de producción, pues multarlos simplemente porque están construyendo en un suelo o están haciendo una actividad primaria en un suelo que se incendió entonces ahí ya entra un conflicto de interés”.

“Ahorita no se puede saber se puede saber más adelante, entonces sí tendría que haber una extensa vigilancia ambiental”.

Explicó que esta medida va en paralelo a la situación en zonas de Culiacán, en las que han observado pérdida de vegetación en bosques, derivado de construcciones de fraccionamientos o campestres que especulan con el suelo y en algunos casos no estos no cuentan con los permisos.

“Por ejemplo, aquí en Culiacán se ha visto deforestación en muchos bosques y a veces se detiene a veces no, porque pues no cuenta con los permisos y ya se deja el bosque y no lo toquen y a los años ves que poco a poco empiezan a tumbar otra vez y te das cuenta que empiezan a ser fraccionamientos y te das cuenta que la intención era hacer un fraccionamiento como tal”.