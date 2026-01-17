Tras instalar la Comisión Institucional de Admisión, el Rector Jesús Madueña anuncia el Proceso de Preinscripción para el ciclo 2026-2027; se refrendará la cobertura universal

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de la Comisión Institucional de Admisión dio a conocer los detalles del Proceso de Preinscripción para el Ciclo Escolar 2026-2027 para el cual se refrenda la cobertura universal, y se anunció que la entrega de fichas será “libre”, es decir, no habrá límite de fichas para las unidades académicas.

La Comisión Institucional de Admisión, que preside el Rector, doctor Jesús Madueña Molina, quedó instalada formalmente para llevar a cabo todo el proceso que atiende el ingreso de aspirantes al nivel medio superior y superior de la Casa Rosalina detallándose que la Convocatoria para el Proceso de Admisión se publicará el 1 de febrero y en ella se establece que la plataforma para la obtención de fichas se abrirá el 23 de febrero para bachillerato y el 2 de marzo para licenciatura.

“Este año tenemos que seguir enarbolando los principios de la Ley General de Educación Superior con el tema de la cobertura universal (...) darle seguimiento a la recomendación de la SEP, que nos ha hecho el doctor Ricardo Villanueva y que es una política de la Presidenta de la República, que es reformas a nuestros planes y programas de estudio de tal forma que podamos hacer programas de estudio mixtos, donde combinemos lo presencial con lo virtual”, expresó el Rector.

El reto, indicó, es que en agosto la Universidad arranque con programas de estudio con las anteriores características ya que una recomendación de la SEP es crecer en matrícula porque no se tiene infraestructura para crecer en grupos presenciales, por ello se trabaja en esta estrategia a fin de que los estudiantes acudan presencialmente algunos días a la escuela y otros trabajen en plataforma.

“Esto nos va a permitir crecer la matrícula en los números que se requiera y que es la meta de nuestra Presidenta sin tener obstáculo de las aulas, porque si combinamos podemos tener el doble de la matrícula en cada unidad académica, con excepción del área de la Salud que ahí tenemos restricciones; vamos a seguir con el tema de la cobertura universal, sin embargo, vamos a tratar de trabajar fuertemente de aquí al mes de julio para poder cerrar ese tipo de cuestiones”, manifestó.

El Rector exhortó a la Comisión Institucional de Admisión a que se realice, como en años anteriores, un proceso sin contratiempos y sobre todo garantizar a los jóvenes que tendrán seguridad durante el desarrollo de su solicitud de ingreso a la UAS.

“El llamado que siempre hacemos a los padres de familia: que no vayan a caer en el tema de extorsión por una ficha, aquí todo aquel que quiera una ficha va a tener una ficha, no hay limitación en el número de fichas; la única página para esto va a estar en la plataforma de la Universidad, ahí van a entrar los jóvenes y van a poder tener ficha”, enfatizó.

El director general de Servicios Escolares, doctor Alfonso Mercado Gómez, informó que el 23 de febrero se aperturará la plataforma para el proceso de asignación de fichas para el Nivel Medio Superior y se hará, como en otros años por Unidad Regional y culminará el 26 de febrero y para el Nivel Superior se abrirá el portal del 2 al 4 de marzo de acuerdo con los Grupos A, B y C y la plataforma estará abierta para la entrega de documentos hasta el 27 de marzo.

“Aquí es muy importante estas fechas que les estamos compartiendo: el día 1 de febrero publicación de convocatoria, la plataforma para la gestión de la ficha es https://preinscripcion.uas.edu.mx y una vez obtenida la ficha y pagado el recibo entran a la plataforma https://admision.uas.edu.mx”, externó Mercado Gómez.

Informó que, en el afán de apoyar la política institucional de la internacionalización de la Universidad a partir de este Proceso de Preinscripción se visibilizará con una sub-plataforma a través del sitio https://siiu.uasnet.mx/preinscripcion/extranjero para que todo aquel extranjero que desee ingresar a la UAS pueda registrarse de manera directa.

“De acuerdo con los lineamientos que nos ha dado nuestro Rector hasta este momento el Proceso a partir del 23 es acceso libre o que los aspirantes no tendrán ningún contratiempo en la gestión de su ficha”, enfatizó.