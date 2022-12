$!Tras jubilarse, Adela halla en el bordado su pasatiempo favorito

“Que digan que necesito para comer, no, el dinero nunca te estorba, pero a mí me encanta hacer esto, soy enfermera jubilada”.

“Pues más que nada lo hago como hobby, me gusta hacer todo esto, yo ya soy jubilada, y para no estar encerrada sin nada qué hacer”, relató.

Sorprendentemente entre sus clientes se encuentran personas de todas las edades, incluso niñas, niños y hombres, quienes después de terminar un bordado van por más material.

“Tengo hasta niños bordadores de 9 años, ellos bordan y vienen y me compran, tengo niños que vienen y me compran y después me traen sus bordados, me traen sus servilletas ya terminadas”, comentó.

“Siento bien bonito, ver que no se han perdido las tradiciones, creo que en las escuelas les están enseñando a bordar también, tengo clientes de todas las edades, hombres también vienen y compran”.

Adela espera que esta actividad de bordar no se pierda, pues es parte de la cultura e identidad, sin embargo, es una manualidad que pocos saben apreciar y económicamente no es tan remunerada.