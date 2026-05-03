$!Tras licencia de Rocha y Gamez Gabinete de Seguridad federal ofrecerá rueda de prensa en Culiacán

Luego de la licencia temporal del Gobernador electo Rubén Rocha Moya y el Alcalde electo Juan de Dios Gámez Mendívil, el Gobierno de México informó que el Gabinete de Seguridad federal ofrecerá una rueda de prensa en Culiacán este lunes 4 de mayo.

De acuerdo con la invitación oficial, el evento se realizará a las 10:00 horas, tiempo local, en las instalaciones de la Novena Zona Militar.

El anuncio se da después de una serie de movimientos políticos registrados la noche del viernes 1 de mayo, cuando Rocha Moya solicitó licencia temporal por más de 30 días tras los señalamientos en su contra desde Estados Unidos, los cuales ha rechazado públicamente.