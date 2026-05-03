$!Tras licencia de Rocha y Gamez Gabinete de Seguridad federal ofrecerá rueda de prensa en Culiacán

Luego de la licencia temporal del Gobernador electo Rubén Rocha Moya y el Alcalde electo Juan de Dios Gámez Mendívil, el Gobierno de México informó que el Gabinete de Seguridad federal ofrecerá una rueda de prensa en Culiacán este lunes 4 de mayo.
De acuerdo con la invitación oficial, el evento se realizará a las 10:00 horas, tiempo local, en las instalaciones de la Novena Zona Militar.
El anuncio se da después de una serie de movimientos políticos registrados la noche del viernes 1 de mayo, cuando Rocha Moya solicitó licencia temporal por más de 30 días tras los señalamientos en su contra desde Estados Unidos, los cuales ha rechazado públicamente.
Ese mismo día, también, Gámez Mendívil solicitó al Cabildo licencia temporal la cual fue aprobada.
Ambos habría justificado esta solicitud para que agilizar las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República.
El sábado, el Congreso del Estado aprobó la licencia del titular del Ejecutivo estatal y designó a a la entonces Secretaria del Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina para garantizar la continuidad del gobierno durante su ausencia.
La nueva mandataria asumió funciones tras rendir protesta ante el pleno legislativo.