Los habitantes de la calle Roble en la colonia Sinaloa, al sur de Culiacán, esta vez no despertaron con el sonido de la ligera lluvia sino con un fuerte hedor desprendido de una coladera abierta que vierte los desechos líquidos a lo largo de más de tres cuadras.

“Aunque no llueva, ya sabíamos, ayer con el agua, ya sabíamos que iba a brotar porque a veces aunque no llueva brota el agua, es un problema”.

“Toda mi vida (he vivido aquí) y siempre ha sido el problema”.

Detalló que, a causa de la peste su mamá pasaba enferma del estómago y ahora, resulta peligroso para sus nietos pequeños respirar el constante olor putrefacto.

“Aunque no llueva pasa esto, y es un foco de infección para nosotros, para todos, aunque sean niños aunque sean ancianos”.

“Hemos llamado a la JAPAC y no nos hacen caso, a veces nos dura hasta una semana o 15 días y no vienen, no arreglan”.

Sobre la calle, los hombres realizan sus labores de construcción de forma habitual mientras una mujer, adulta mayor, camina sobre la calle mientras cubre su nariz con una bolsa tras dirigirse a realizar sus compras.