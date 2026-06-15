$!Tras lluvias en Culiacán se retiran 1.5 toneladas de basura de rejillas

Las lluvias registradas la mañana de este lunes en Culiacán pusieron a prueba la infraestructura pluvial de la ciudad, dejando al descubierto la gran cantidad de desechos que obstruyen el paso del agua. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Dirección de Aseo y Limpia, desplegó un operativo de emergencia para liberar las vías de desfogue.





Fernando Burgos Espinoza, titular de la dependencia, informó que la jornada de limpieza abarcó la intervención de 44 rejillas pluviales y 229 bocatormentas y sus labores se concentraron principalmente en el primer, segundo y tercer cuadro de la ciudad, incluyendo zonas críticas como el sector del Paseo Niños Héroes. En el operativo participaron 11 trabajadores de las áreas de Barrido Mecánico y la Cuadrilla de Reportes de Presidencia, quienes contaron con el apoyo de dos unidades operativas para el traslado de los desechos.



