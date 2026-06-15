$!Tras lluvias en Culiacán se retiran 1.5 toneladas de basura de rejillas

Las lluvias registradas la mañana de este lunes en Culiacán pusieron a prueba la infraestructura pluvial de la ciudad, dejando al descubierto la gran cantidad de desechos que obstruyen el paso del agua.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Dirección de Aseo y Limpia, desplegó un operativo de emergencia para liberar las vías de desfogue.
Fernando Burgos Espinoza, titular de la dependencia, informó que la jornada de limpieza abarcó la intervención de 44 rejillas pluviales y 229 bocatormentas y sus labores se concentraron principalmente en el primer, segundo y tercer cuadro de la ciudad, incluyendo zonas críticas como el sector del Paseo Niños Héroes.
En el operativo participaron 11 trabajadores de las áreas de Barrido Mecánico y la Cuadrilla de Reportes de Presidencia, quienes contaron con el apoyo de dos unidades operativas para el traslado de los desechos.
Al finalizar la jornada, se contabilizó el retiro de aproximadamente una tonelada y media de basura.
Las autoridades municipales reiteraron que mantener estas estructuras libres de desperdicios es vital para facilitar el desfogue del agua y reducir los riesgos de inundaciones durante el resto de la temporada de lluvias.
De acuerdo con el reporte oficial, las cuadrillas trabajaron intensamente en cruces estratégicos que suelen presentar encharcamientos, tales como:
La Avenida Álvaro Obregón en sus cruces con el Bulevar Emiliano Zapata y la Calle Lázaro Cárdenas.
La Calle 16 de Septiembre en sus intersecciones con Insurgentes y Lázaro Cárdenas.
La Calle Aquiles Serdán, en el tramo ubicado entre Benito Juárez y Rafael Buelna.
El Bulevar Madero, específicamente en los cruces con Corona, Guerrero, Andrade y Riva Palacio.
La Calle Sepúlveda, entre Hidalgo y Juárez.