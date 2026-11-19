El Gobierno estatal ya ha tenido acercamientos con los jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa que este jueves se manifestaron en Palacio de Gobierno, así lo dijo la Mandataria estatal, Graciela Domínguez Nava.

La declaración se dio luego de que integrantes de la Asociación Civil de Jubilados de la UAS acudieran para solicitar una respuesta al documento que entregaron el pasado 5 de noviembre.

Los manifestantes piden que se suspenda el descuento del 20 por ciento que se aplica a sus pagos, pues consideran que afecta sus derechos laborales y lo establecido en el contrato colectivo de trabajo.

Al respecto, la Gobernadora explicó que los dos grupos de jubilados que han presentado sus inconformidades están en su derecho de continuar con las protestas. Aseguró que el ejecutivo del estado seguirá atendiendo sus planteamientos.

“Ellos han decidido continuar semanalmente con sus movilizaciones. Es una manifestación legítima, pero nosotros ya los atendimos”, expresó la mandataria estatal.

Por su parte, el grupo de jubilados solicitó este viernes la intervención de las autoridades estatales para instalar una mesa de diálogo en la que puedan presentar sus demandas y buscar una solución al conflicto.

Advirtieron que continuarán con las manifestaciones hasta obtener una respuesta a sus peticiones.