Tras más de dos años sin sesionar, CESP sigue esperando renovación de sus 18 representantes ciudadanos

Después de dos años y medio sin sesiones formales, en medio de una crisis de seguridad, el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa sigue esperando la renovación de sus representantes ciudadanos, luego de que el Gobierno del Estado abriera el proceso de recepción de propuestas el 30 de septiembre de 2026.

Miguel Calderón Quevedo, actual coordinador general del organismo, señaló que alrededor de 60 personas se registraron para participar en la renovación de los representantes ciudadanos del CESP, de entre quienes se elegirán 18 perfiles.

Calderón Quevedo señaló que la mayoría de las postulaciones provienen de la zona centro y sur del Estado, por lo que consideró importante que la nueva integración también contemple a personas de otras regiones y sectores de la sociedad.

“Esperamos que sean perfiles con real representación ciudadana”, expresó.

La última sesión plenaria del Consejo fue convocada por el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya el 8 de febrero de 2024. Desde entonces, el órgano no volvió a reunirse, pese a que la Ley de Seguridad Pública estatal establece que debe sesionar al menos una vez cada seis meses.

La ausencia de reuniones se prolongó durante el resto de la administración de Rocha Moya y continuó durante los gobiernos interinos de Yeraldine Bonilla Valverde y el actual de Graciela Domínguez Nava.

Esto significa que el Consejo permaneció sin sesionar cuando, en septiembre de 2024, comenzó la crisis de violencia derivada de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.

El proceso de renovación de los representantes ciudadanos también se retrasó, pues sus períodos concluyeron en diciembre de 2025, pero fue hasta el 30 de septiembre de 2026 cuando se publicó la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, ya durante la administración interina Domínguez Nava, quien encabeza el Consejo y tiene la facultad de designar a los representantes.

La selección de los nuevos integrantes corresponde al Poder Ejecutivo estatal, que deberá analizar los perfiles y determinar quiénes ocuparán los 18 espacios de representación ciudadana.

El coordinador general del CESP consideró que el proceso se ha prolongado por la cantidad y diversidad de las propuestas, pues además de revisar los requisitos, se debe valorar la experiencia y formación académica de quienes se registraron.

Confió en que la designación se dé a conocer próximamente y que, una vez renovada la integración ciudadana, el organismo sea convocado de inmediato a una sesión formal.

Consideró importante que se incorporen perfiles de la academia, el sector empresarial y distintas profesiones, pero también representantes de víctimas de violencia, colectivos de madres buscadoras y defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión.

“Que considere criterios geográficos, es decir, sinaloenses, mujeres y hombres de las diferentes latitudes de nuestro estado”, manifestó.

Añadió que el objetivo es que el Consejo no solamente reconozca las acciones de las autoridades, sino que también pueda formular señalamientos y presionar para que se atienda una agenda de seguridad que preocupa a la población.

El coordinador reveló que él mismo se registró en la convocatoria, al igual que otras personas que han participado en anteriores integraciones del organismo. No obstante, dijo desconocer si será seleccionado.

“En mi caso particular, también me postulé, no sabemos las posibilidades que tengamos, pero cumplimos con la consideración del Poder Ejecutivo esa posibilidad”, comentó.