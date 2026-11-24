CULIACÁN._ Después de permanecer más de dos años sin reunirse en pleno, a pesar de la crisis de violencia en la entidad y de que por ley debe sesionar dos veces al año, el Consejo Estatal de Seguridad Pública llevó a cabo este martes su sesión ordinaria.

En el encuentro, encabezado por el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, los integrantes del organismo acordaron por voto mayoritario mantener a Miguel Enrique Calderón Quevedo como coordinador general del Consejo.

La última sesión plenaria del Consejo fue convocada por el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya el 8 de febrero de 2024 y desde entonces, el órgano no volvió a reunirse, pese a que la Ley de Seguridad Pública estatal establece que debe sesionar al menos una vez cada seis meses.

En el resto de la administración de Rocha Moya tampoco sesionó, ni durante los gobiernos interinos de Yeraldine Bonilla Valverde y desde que inició la administración actual de Graciela Domínguez Nava hasta hoy.

Tras ser ratificado al frente del organismo, Calderón Quevedo solicitó que, en el presupuesto estatal para el ejercicio 2027, se prioricen los proyectos de seguridad y justicia.

El coordinador planteó que los recursos deben enfocarse en formar y contratar más policías para cubrir el déficit de plazas, mejorar las condiciones laborales de peritos e investigadores y garantizar que cada víctima cuente con atención directa para conocer los avances de sus carpetas.