CULIACÁN._ Después de permanecer más de dos años sin reunirse en pleno, a pesar de la crisis de violencia en la entidad y de que por ley debe sesionar dos veces al año, el Consejo Estatal de Seguridad Pública llevó a cabo este martes su sesión ordinaria.
En el encuentro, encabezado por el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, los integrantes del organismo acordaron por voto mayoritario mantener a Miguel Enrique Calderón Quevedo como coordinador general del Consejo.
La última sesión plenaria del Consejo fue convocada por el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya el 8 de febrero de 2024 y desde entonces, el órgano no volvió a reunirse, pese a que la Ley de Seguridad Pública estatal establece que debe sesionar al menos una vez cada seis meses.
En el resto de la administración de Rocha Moya tampoco sesionó, ni durante los gobiernos interinos de Yeraldine Bonilla Valverde y desde que inició la administración actual de Graciela Domínguez Nava hasta hoy.
Tras ser ratificado al frente del organismo, Calderón Quevedo solicitó que, en el presupuesto estatal para el ejercicio 2027, se prioricen los proyectos de seguridad y justicia.
El coordinador planteó que los recursos deben enfocarse en formar y contratar más policías para cubrir el déficit de plazas, mejorar las condiciones laborales de peritos e investigadores y garantizar que cada víctima cuente con atención directa para conocer los avances de sus carpetas.
En la sesión, se tomaron acuerdos importantes, como buscar reforzar la prevención del delito y la operatividad institucional.
Para ello, el pleno del Consejo aprobó dos resoluciones principales, uno de representación nacional, en que las presidentas municipales de Culiacán y Mazatlán representarán a Sinaloa en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, instancia enfocada en el fortalecimiento policial y la justicia cívica.
También se formalizó la incorporación de la Fiscalía General del Estado a los convenios de colaboración institucional para aplicar evaluaciones integrales de control y confianza, tanto para personal de nuevo ingreso como de permanencia.
En la sesión estuvieron presentes la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez; el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón; y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.
Asimismo, acudieron los comandantes de la Tercera Región Militar, Fernando Colchado Gómez, y de la Novena Zona Militar, Carlos Alberto Guerrero Curiel; el coordinador de la Guardia Nacional en la entidad, Julices Julián Tadeo González; el delegado de la FGR, Alonso Gastélum Padilla; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, y el diputado Kristiam Espinoza García, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local.