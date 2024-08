CULIACÁN._ Tras el muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, su familia aún no ha emitido declaración ante la Fiscalía General de Sinaloa, señaló Sara Bruna Quiñónez Estrada.

La Fiscal indicó que les han solicitado aportar su testimonio, pero supone que no han asistido debido a un tema emocional; no obstante, buscarán acercarse a ellos nuevamente.

“La familia no nos ha dado todavía ninguna entrevista, ya se la solicitamos pero pues no nos la han dado. Yo creo que no hemos insistido por la situación emocional en que pueden encontrarse, pero somos pacientes y lo vamos a intentar nuevamente”, dijo.

El 25 de julio, Cuén Ojeda, político, empresario sinaloense y fundador del Partido Sinaloense, fue atacado a balazos y más tarde falleció un hospital de Culiacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la principal línea de investigación es en relación a un presunto intento de asalto, pues se señala que dos sujetos en motocicleta buscaron robar la camioneta en la que se trasladaba Cuén Ojeda.

Sobre los avances en la investigación, a 15 días del atentado contra el también ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Fiscal indicó que se puede afirmar que hubo un intento de robo, pues así lo corroboran los videos y testimonios del personal de la gasolinera donde ocurrió el hecho.

Lo que se investiga, precisó, es lo que ocurrió antes de esa situación, aunque no se desiste de ninguna línea de investigación que pueda surgir.

“De que hubo un intento de robo, de eso no hay duda. Ya entrevistamos a los trabajadores de la gasolinería y corroboran eso, además está el video, entonces lo que necesitamos saber es el móvil o qué pudo haber atrás de eso”, señaló.

A pregunta expresa sobre qué tan común es que un intento de robo derive en un asesinato, Quiñónez Estrada respondió que no es algo común.