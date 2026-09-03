Tras muerte de madre, SEPyC manda a clases virtuales a escuela mientras investigan descarga eléctrica

Luego de que una madre de familia muriera tras recibir una descarga eléctrica al interior de un plantel educativo, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) ordenó suspender temporalmente las clases presenciales en la escuela y migrar a la virtualidad, mientras Protección Civil y el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) determinan qué ocurrió.

La titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que la escuela no había reportado problemas de infraestructura y que inició el ciclo escolar operando con normalidad, por lo que evitó atribuir el accidente a las deficiencias que presentan otros planteles del estado.

“Dejaría yo mejor que sea la autoridad responsable la que emita el peritaje correspondiente. El plantel no había reportado alguna problemática, estaba funcionando correctamente al inicio de este ciclo escolar”, señaló.

La funcionaria explicó que la Fiscalía General del Estado realizará el peritaje correspondiente para establecer las causas de la descarga eléctrica y determinar qué condiciones provocaron el accidente.

Mientras se esclarecen los hechos, dijo, la dependencia tomó medidas preventivas para proteger a estudiantes y trabajadores.

“De momento estamos tomando medidas preventivas para evitar, en tanto ISIFE y Protección Civil no nos digan que estamos en condiciones de retomar la presencialidad”, declaró.

Félix Niebla agregó que ya se dieron indicaciones a la comunidad educativa, tanto del turno matutino como vespertino, para que las actividades escolares se desarrollen de manera virtual mientras se realiza una revisión profunda del plantel.

La muerte ocurrió cuando la madre de un alumno de sexto grado de primaria acudió a recogerlo debido a la intensidad de la lluvia y, de acuerdo con los datos preliminares, habría recibido una descarga eléctrica.

La secretaria de Educación expresó sus condolencias a la familia y aseguró que el menor recibirá acompañamiento psicológico, emocional y académico durante el proceso de duelo.

“Sabemos que es un proceso de duelo, que además tiene su propio tiempo. Tendrá todo el acompañamiento emocional, el acompañamiento educativo, académico, de sus maestros”, afirmó.

Hay 82 escuelas con problemas

Cuestionada sobre las condiciones de infraestructura de las escuelas de Sinaloa, Félix Niebla informó que al inicio del ciclo escolar se contabilizaron 82 planteles con algún tipo de problemática.

De ese universo, indicó, 41 ya fueron atendidos, mientras que el resto continúa en proceso de rehabilitación.

“Llegamos al inicio del ciclo escolar con 82 planteles con problemáticas, de los cuales 41 al día de hoy ya están resueltos por parte del ISIFE y en el resto se está (trabajando)”, dijo.

La funcionaria señaló que el ISIFE tiene bajo su responsabilidad la atención de más de 5 mil 900 planteles educativos en Sinaloa y que durante el periodo vacacional se realizaron trabajos de actualización y rehabilitación.

No obstante, rechazó establecer una relación entre las deficiencias existentes en otros planteles y la descarga eléctrica ocurrida en esta escuela, al señalar que corresponde a las autoridades competentes determinar las causas mediante el peritaje.