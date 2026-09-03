Tras nueve años de la Alerta de Género, Sinaloa formaliza estrategia contra acoso en el transporte público

A nueve años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Sinaloa formalizó una estrategia para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público, ante un escenario en el que siete de cada 10 mujeres encuestadas dijeron sentirse inseguras durante sus traslados.

La Secretaría de las Mujeres publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” la Estrategia Integral “Transporta Segura”, que busca establecer mecanismos de prevención, atención, denuncia y seguimiento de casos de acoso y violencia sexual en unidades de transporte público.

El documento señala que 69.15 por ciento de las mujeres encuestadas en Sinaloa manifestó sentirse insegura al utilizar el transporte público, mientras que 62 por ciento reportó haber sido víctima de alguna forma de acoso.

Entre las conductas identificadas se encuentran miradas lascivas, piropos obscenos, tocamientos, fotografías sin consentimiento, exhibición de genitales y amenazas de abuso sexual.

La estrategia tiene como antecedente la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida el 31 de marzo de 2017 para Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato. Entre las medidas establecidas en esa declaratoria se encuentra la obligación de diseñar y ejecutar una estrategia para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el transporte público.

El programa contempla un protocolo de actuación para conductores, inspectores y autoridades, así como una campaña de difusión y un programa permanente de capacitación para operadores del transporte, concesionarios, supervisores y personal relacionado con el servicio.

Entre las medidas previstas está también el fortalecimiento de la seguridad dentro de las unidades mediante cámaras de videovigilancia y botones de pánico, además de canales digitales para denunciar incidentes.

El protocolo establece que, ante un caso de acoso, los conductores deberán activar el botón de pánico o llamar al 911, notificar a los inspectores y colaborar con las autoridades. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, deberá darse aviso inmediato a las Procuradurías de Protección correspondientes.

La Dirección de Vialidad y Transportes tendrá entre sus responsabilidades registrar los incidentes, generar estadísticas, informar a Seguridad Pública, coordinarse con los concesionarios y aplicar las sanciones correspondientes cuando el conductor sea señalado como agresor.

Para las denuncias se habilitó el WhatsApp 667 4210 594 de Vialidad y Transportes, mientras que la Línea Mujer Segura opera en el 800 822 7956 y las emergencias pueden reportarse al 911.

El protocolo fue aprobado por unanimidad el 26 de mayo de 2026 durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la publicación oficial establece su carácter vinculante para las instituciones que integran el sistema.

La propia estrategia establece que sus avances deberán medirse mediante reportes trimestrales y que anualmente se evaluará la percepción e impacto de las acciones entre las usuarias del transporte público.