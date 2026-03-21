Tras operativo federal, está controlada situación en El Salado, dice Secretario de Seguridad de Sinaloa

La situación en la sindicatura de El Salado ya se encuentra controlada, aseguró el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López, tras el operativo realizado el pasado jueves.

El funcionario explicó que la intervención fue encabezada por fuerzas federales, particularmente por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Ya está controlada la situación, la actividad la realizó personal de la Secretaría de Marina con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero ya está controlada la situación”, afirmó.

Cuestionado sobre la participación de la corporación estatal en el operativo, el secretario evitó abundar en detalles.