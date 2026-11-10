Tras paro nacional, INE analizará aumento salarial de hasta 12% para trabajadores

El Instituto Nacional Electoral informó sobre los acuerdos alcanzados con representantes del personal de los Módulos de Atención Ciudadana, luego del paro nacional que realizaron trabajadores para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

A través de un comunicado, el organismo electoral dio a conocer que, tras una reunión entre consejeros electorales y una comisión de ocho trabajadores, se establecieron compromisos en materia salarial, administrativa y operativa.

Entre los acuerdos destaca contemplar en el presupuesto de 2027 un incremento de al menos 6 por ciento al sueldo bruto mensual del personal con nivel FA1 y de las plazas de Honorarios Permanentes nivel 2701.

Además, se revisará la posibilidad de alcanzar un aumento de entre 8 y 12 por ciento, así como una posible renivelación salarial para quienes se desempeñan como responsables de módulo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

En cuanto a las condiciones laborales, el INE también se comprometió a revisar el reconocimiento de antigüedad del personal desde su primer año de trabajo, establecer el horario de atención los sábados de 8:00 a 13:00 horas y fortalecer la seguridad de los módulos itinerantes.

Otros compromisos incluyen respetar los 30 minutos destinados al consumo de alimentos o descanso, analizar posibles incrementos a los gastos de campo y revisar los tiempos de traslado de los módulos itinerantes, además de atender situaciones extraordinarias que requieran licencias con goce de sueldo.

El organismo electoral informó que, a partir de este martes 10 de noviembre, el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana del País.