Tras polémicas, María Guadalupe Ramírez Zepeda deja la Secretaría de Transparencia; asumirá Sandra Guadalupe Angulo Cázarez

El Gobierno de Sinaloa informó la salida de María Guadalupe Ramírez Zepeda como titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, cargo que será asumido por Sandra Guadalupe Angulo Cázarez
Belem Angulo |
05/01/2026 11:25
María Guadalupe Ramírez Zepeda dejó el cargo como Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa, de acuerdo con información oficial dada a conocer por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

En su lugar, asumirá la titularidad de la dependencia Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, quien quedará al frente de las funciones relacionadas con la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la administración estatal.

Hasta el momento, no se han detallado los motivos de la salida de Ramírez Zepeda, sin embargo se realiza después de señalamientos en medios de comunicación por ostentosos viajes y negativa a declarar de manera pública.

