Tras posible licencia de Tere Guerra, preocupa a Iniciativa Sinaloa un rezago en Ley de Transparencia

La solicitud de licencia de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa este viernes, podría dejar en pausa diversos temas legislativos pendientes, entre ellos la nueva Ley de Transparencia, advirtió Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.

La representante del organismo señaló que diversos colectivos defensores del derecho de acceso a la información pública han participado en mesas de trabajo para fortalecer el contenido de la iniciativa; sin embargo, manifestó preocupación por el futuro del proceso legislativo ante la salida temporal de Guerra Ochoa.

“Pero si vemos como una limitante o el hecho de que ella se va viene a afectar todo lo que ya se había avanzado, pues nos deja sin garantía, nos deja sin compromisos y acuerdos sin cumplir”, expresó.

Explicó que la Legisladora les informó que será el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Rodolfo Valenzuela, quien dará seguimiento a los trabajos relacionados con esta reforma.

No obstante, León Fontes aseguró que hasta el momento no han tenido un buen acercamiento con el Diputado para abordar el tema.

“Pues ahorita lo que nos toca es esperar la buena voluntad del Diputado Rodolfo, que pues hasta el día de hoy pues han sido encuentros muy desafortunados, de verdad yo quiero aprovechar este espacio para invitar al Diputado a que se siente con nosotros en las mesas de trabajo, es su obligación como Diputado, escucharnos”, señaló.

Indicó que la ausencia de quien encabezaba las mesas de diálogo podría dificultar la incorporación de observaciones y mejoras propuestas por organizaciones civiles, especialmente porque la iniciativa aún no ha sido aprobada por el Poder Legislativo.

Destacó la importancia de que el Congreso mantenga abierto el dialogo con la sociedad civil para garantizar una legislación que fortalezca la transparencia y el acceso a la información pública en el Estado.