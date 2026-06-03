Culiacán
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Quejas

Tras protestas por costos de electricidad, instalarán mesa de atención de CFE en el Ayuntamiento de Culiacán

Personal de la Comisión Federal de Electricidad brindará atención directa a la ciudadanía este jueves en el patio del Ayuntamiento de Culiacán
Daniela Flores |
03/06/2026 11:23
03/06/2026 11:23

El Ayuntamiento de Culiacán informó que este jueves 4 de junio se instalará una mesa de atención de la Comisión Federal de Electricidad en el patio del Palacio Municipal, tras manifestaciones ciudadanas por altos cobros de energía eléctrica.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno Municipal, la mesa de atención operará de 9:00 a 14:00 horas en el patio del Ayuntamiento.

Durante la jornada, personal de la CFE ofrecerá atención directa a los usuarios para atender dudas, realizar gestiones y brindar orientación relacionada con los servicios que presta la paraestatal.

La actividad estará abierta al público en general, por lo que las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a acercarse a este espacio para resolver asuntos pendientes sin necesidad de trasladarse a otras oficinas.

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