Tras quedar varados dos camiones, Vialidad descarta mala actuación de los choferes

Los dos camiones de la ruta Ruiz Cortines que quedaron varados en arroyos de las colonias Esthela Ortiz y Pemex no continuaron su recorrido debido al ingreso de agua a las unidades, situación que, de acuerdo con el Director de Vialidad y Transportes de Sinaloa, Marco Osuna Moreno, no estuvo relacionada con una mala actuación de los choferes.

Explicó que, durante la temporada de lluvias, los operadores del transporte público ya conocen los protocolos de prevención que deben seguir para evitar poner en riesgo a los usuarios.

Al ser cuestionado sobre si los choferes habían puesto en riesgo la integridad de los pasajeros al continuar su recorrido en medio de las lluvias, Osuna Moreno descartó esta posibilidad y aseguró que los casos se presentaron únicamente por el ingreso de agua a las unidades.

“Del camión que tuvimos ayer, pues no tuvimos ningún problema, simplemente que se le metió el agua al diferencial y obviamente pues ya no daba. En el otro camión no hubo mayor problema, fueron piedras que se vinieron y golpearon al camión”, expresó.

“No pasó a mayores, ese es un tema que siento yo que fue más publicitado que otra cosa porque el camión salió, había dos pasajeros, fueron bajados por el chofer y ya el chofer se se quedó batallando ahí con el camión, llegó otro camión, lo sacó y ya se llevó el corralón porque se le metió agua al diferenciar”, continuó.

Asimismo, descartó que se hayan registrado situaciones similares en otras fechas o que exista un patrón de riesgo para la población que utiliza el transporte urbano, ya que, hasta el momento, la Dirección de Vialidad y Transportes no ha recibido quejas de usuarios relacionadas con este tipo de incidentes.

En cuanto a los posibles daños que las unidades pudieron haber sufrido al ingresar al agua, el titular de Vialidad y Transportes aclaró que los gastos de reparación corren por cuenta de los concesionarios, por lo que no se cobra al chofer el costo de las afectaciones.

Osuna Moreno señaló que, ante el pronóstico y la posibilidad de nuevas lluvias en Sinaloa, los operadores del transporte urbano cuentan con instrucciones específicas para actuar conforme a los protocolos de prevención y priorizar en todo momento la seguridad de los pasajeros.

“Pero el protocolo es cuando hay cuando hay arroyos fuertes simplemente no cruzar, y estar atentos a que baje el agua para ver la posibilidad de cruzar”, destacó.