Tras reclamo de comerciantes de Culiacán, Comuna regresa condonación de cobro de piso en mercado y vía pública

CULIACÁN._ En sesión ordinaria de Cabildo de este lunes, el Pleno Municipal acordó condonar el cobro de derecho de piso en mercado y vía pública durante el mes de abril, tras reclamo de comerciantes locales de Culiacán.

Durante esta mañana, la Unión de Locatarios de Culiacán hizo público que el Ayuntamiento de Culiacán había regresado este cobro tras seis meses de condonación, aplicada como medida por afectaciones económicas en medio de la crisis de seguridad.

A partir de esto, los comerciantes iniciaron gestiones con funcionarios de Gobierno Municipal para que se extendiera el apoyo, argumentando que pese a la movilidad en la ciudad, no hay reactivación económica.

“Estamos haciendo un llamado urgente al Presidente Municipal para que nos siga apoyando con este recurso porque no es momento de quitarlo. Hay movilidad social, hay apertura, pero no hay reactivación económica, no hay circulante de dinero y se viene un periodo bajo que es el de Semana Santa”, señaló Óscar Sánchez, líder de la UCC previo a sesión de Cabildo.

Por su parte, la Regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez señaló al Alcalde que los comerciantes han peticionado que mínimamente esta medida pueda extenderse hasta el mes de abril.

“Aquí se acaba de aprobar que se otorgue, [...] que se les pueda condonar el mes de abril y teniendo el uso de la voz aprovecho para decirle Presidente [Municipal] que la inquietud que has manifestado todo a través de los diferentes medios de comunicación es que esta medida pueda sostenerse, mínimamente, hasta julio de este año. Creo que es muy entendible porque aunque se están haciendo intentos porque se recupere la economía en nuestro municipio, la realidad es que la violencia sigue rebasándonos”, dijo.