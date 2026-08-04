Tras regular el uso de polarizados, infracciones en Culiacán suben a casi siete diarias en primer trimestre de 2026

Las multas por circular con vidrios polarizados fuera de la norma se dispararon en Culiacán y durante el primer trimestre de 2026, los agentes de Tránsito aplicaron casi siete multas diarias.

Este incremento responde a que el Gobierno de Sinaloa endureció la regulación como parte de las medidas implementadas en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el estado desde septiembre de 2024.

De acuerdo con el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, entre enero y marzo de este año la Unidad de Vialidad y Tránsito aplicó 628 infracciones por polarizado no permitido, mientras que en el mismo periodo de 2025 únicamente se habían registrado 15.

El aumento se da después de que el Congreso del Estado realizó modificaciones a la legislación en materia de movilidad y seguridad vial para reforzar el control sobre los vidrios polarizados, una medida impulsada por las autoridades estatales al considerar que el exceso de polarizado dificulta la vigilancia, la identificación de ocupantes y las labores de prevención del delito, en el contexto de la violencia que vive Sinaloa.

Tras las reformas, durante agosto de 2025 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llevaron a cabo una etapa de socialización de la campaña “Déjate Ver”.

A partir del 1 de septiembre de 2025 comenzaron las sanciones.

En ese momento, la Unidad de Vialidad y Tránsito de Culiacán aclaró que únicamente los agentes de Tránsito están facultados para aplicar estas infracciones y que las revisiones se realizarían en operativos coordinados con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las multas por incumplir la disposición van de nueve a 25 Unidades de Medida y Actualización, dependiendo de cada caso, y se aplican cuando el polarizado impide la visibilidad hacia el interior del vehículo.

Las autoridades también precisaron que los agentes no pueden retirar el polarizado de los vehículos particulares, únicamente imponer la infracción correspondiente.