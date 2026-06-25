Tras renunciar a la Secretaría de Economía, Feliciano Castro afirma que seguirá trabajando por la 4T

Luego de presentar su renuncia como Secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez aseguró que continuará participando en el proyecto de la Cuarta Transformación, ahora desde fuera de la administración estatal.

A través de una publicación en redes sociales, el ex funcionario informó que hizo público el documento de su renuncia al considerar que la transparencia es un principio fundamental del ejercicio político.

“La transparencia en el ejercicio de la política es consustancial al concepto democrático, y más aún a la dimensión humanista de la misma”, expresó.

En su mensaje, Castro Meléndrez aprovechó para agradecer a los diversos sectores con los que mantuvo relación durante su gestión al frente de la dependencia estatal.

Reconoció a tianguistas, microempresarios, pequeños emprendedores, así como a empresarios medianos y grandes, con quienes sostuvo múltiples interacciones institucionales enfocadas en la promoción de inversiones y el crecimiento económico de la entidad.

Asimismo, agradeció a los medios de comunicación y periodistas por los espacios informativos brindados durante su desempeño como Secretario.

“Especial reconocimiento y gratitud a las y los trabajadores de la Secretaría de Economía, soportes de las actividades desarrolladas por esta dependencia”, manifestó.

También dirigió un mensaje a la militancia de Morena, partido al que pertenece, y reiteró su compromiso con el movimiento político encabezado por el Gobierno federal.

“A las y los compañeros de Morena, el reconocimiento de siempre; además, les reitero: estamos en el mismo compromiso: desde la calle contribuir para afirmar la Cuarta Transformación del País y, con ello, por el bien de México, defender la soberanía nacional”, señaló.

La renuncia de Castro Meléndrez se dio a conocer este miércoles. Hasta el momento no se han informado públicamente los motivos específicos de su salida de la Secretaría de Economía ni quién asumirá de manera definitiva la titularidad de la dependencia.