Tras renuncias, Gobernadora de Sinaloa designa a nuevos titulares de Economía y Sebides

CULIACÁN._ Ante las recientes renuncias en el gabinete del Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde designó este sábado a Diego Armando Aguerrebere Espitia como nuevo Secretario de Economía; y a Francisco Javier Barrón Aguayo como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

Aguerrebere Espitia sustituye a Feliciano Castro Meléndrez, quien hace tres días, el pasado miércoles 24 de junio, informó que había presentado su renuncia al cargo.

Por su parte, Barrón Aguayo releva a Omar López Campos, quien este mismo sábado anunció su separación del cargo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de la candidatura al Gobierno de Sinaloa en 2027.

La toma de protesta se realizó en el despacho de la Gobernadora interina, en Palacio de Gobierno, con la presencia del encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Bedoya Bañuelos.

Durante el acto, Bonilla Valverde exhortó a los nuevos funcionarios a dar continuidad al trabajo en ambas dependencias en beneficio de las familias sinaloenses.