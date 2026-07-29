Culiacán
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Proceso

Tras revisión, juez de Tribunal Colegiado reafirma vinculación contra Vargas Landeros

Luego de que el ex presidente municipal de Ahome solicitara una revisión de la vinculación a proceso en su contra, ya se tendrá que preparar para encarar lo que sigue del proceso en su contra
José Abraham Sanz
José Abraham Sanz |
29/07/2026 16:40
29/07/2026 16:40

Gerardo Vargas Landeros tendrá que encarar el proceso en su contra luego de que, tras un amparo interpuesto, un juez del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, reafirmó la vinculación a proceso en su contra.

Se trata de la decisión que tomó Carlos Alberto Herrera, Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, quien halló suficientes pruebas en contra del ex funcionario tras la acusación de la Fiscalía General del Estado.

Vargas Landeros, en este caso, es acusado por ejercicio indebido del servicio público y por desempeño irregular de la función pública.

La resolución del expediente 131/2026 para revisión de amparo apareció en la lista de acuerdos publicado este día.

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