$!Tras revisión, juez de Tribunal Colegiado reafirma vinculación contra Vargas Landeros

Gerardo Vargas Landeros tendrá que encarar el proceso en su contra luego de que, tras un amparo interpuesto, un juez del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, reafirmó la vinculación a proceso en su contra.

Se trata de la decisión que tomó Carlos Alberto Herrera, Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, quien halló suficientes pruebas en contra del ex funcionario tras la acusación de la Fiscalía General del Estado.

Vargas Landeros, en este caso, es acusado por ejercicio indebido del servicio público y por desempeño irregular de la función pública.

La resolución del expediente 131/2026 para revisión de amparo apareció en la lista de acuerdos publicado este día.