$!Tras riña en penal de Mazatlán, anuncian construcción de nuevo centro penitenciario en Sinaloa

Un día después de la riña registrada en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, el Gobierno del Estado de Sinaloa anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad con inversión federal.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido este jueves, Sinaloa cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad.
Esta mañana, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer la autorización para la construcción del nuevo penal, lo que, según el documento, vendrá a fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario en el Estado.
“Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa. Estas acciones fortalecen las instituciones de seguridad y justicia en el Estado”, aseguró la mandataria estatal.
El Gobierno del Estado refrendó su compromiso de seguir actuando en coordinación con autoridades federales en el marco de la Estrategia de Seguridad para construir la paz.
Ayer se reportó una riña al interior del penal de El Castillo que habría dejado nueve personas sin vida, entre ellas un menor de 2 años de edad.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la agresión habría iniciado en dos de los módulos.