$!Tras riña en penal de Mazatlán, anuncian construcción de nuevo centro penitenciario en Sinaloa

Un día después de la riña registrada en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, el Gobierno del Estado de Sinaloa anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad con inversión federal.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este jueves, Sinaloa cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad.

Esta mañana, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer la autorización para la construcción del nuevo penal, lo que, según el documento, vendrá a fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario en el Estado.