Luego de la carta que hizo pública el abogado de Ismael Zambada García, “El Mayo”, en la que señala que era amigo personal del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que esto dejó una estela de dudas sobre si podría tener relación la UAS con el crimen organizado, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“... que el 25 de julio se dejó una estela de duda, yo personalmente, lo meto para mí, en duda, pero hubo quien dijo con conocimiento de causa que quien contralaba la universidad tenía esas relaciones”, dijo.

“Y yo, no digo, yo me quedo con la duda, que finalmente ese sea un tema que... pero eso ya está en el colectivo sinaloense”.

Estos comentarios fueron realizados por el Gobernador al ser cuestionado sobre el citatorio que el Departamento Jurídico de la UAS giró a Jorge Ibarra Martínez, académico universitario que publicó artículos de opinión en los que señala una posible relación entre las autoridades de la UAS y el crimen organizado.

“Sean autocriticos”, urgió el Gobernador a autoridades de la UAS.

También llamó al grupo a la recapacitación, que “no están en condiciones morales”, porque tanto Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho del Gobernador, y el Rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina, encaran procesos judiciales.

“Entonces, ¿por qué están queriendo correr a la gente? no, por favor, no tienen derecho a hacerlo, no lo hagan”, agregó.

Rocha Moya recordó que en algún momento la universidad defendió su autonomía con una lucha por mantener el control de las preparatorias, que representan el patrimonio de la propia UAS.

Hoy en día, contrastó, hay por lo menos 10 denuncias por manos manejos de recursos públicos y funcionarios acusados de cometer delitos relacionados con la corrupción, con daño al patrimonio, acciones contra la autonomía.