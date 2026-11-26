Después de alcanzar su máximo almacenamiento a mediados de octubre, el nivel de agua de las presas de Sinaloa comenzó a bajar y acumulan una reducción de 921.8 millones de metros cúbicos en poco más de un mes, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua.

El almacenamiento conjunto pasó de 10 mil 250.9 millones de metros cúbicos, equivalentes al 59.1 por ciento de su capacidad de conservación, el 15 de octubre, a 9 mil 329.1 millones de metros cúbicos, que representan el 53.8 por ciento, al 26 de noviembre.

La disminución equivale a 5.3 puntos porcentuales de su capacidad de conservación y ocurre después del periodo de mayor concentración de lluvias.

Los registros de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua muestran que, al 26 de noviembre, las extracciones del sistema alcanzaban 886.7 metros cúbicos por segundo, mientras que las aportaciones eran de apenas 164.7 metros cúbicos por segundo.

Es decir, las salidas de agua superaban ampliamente los ingresos a los embalses, una diferencia que explica la tendencia descendente del almacenamiento.

La reducción también se observa en las principales presas del estado. La Luis Donaldo Colosio, conocida como Huites, pasó de un máximo de 2 mil 648 millones de metros cúbicos el 30 de septiembre a mil 552.1 millones el 26 de noviembre, una disminución de mil 95.9 millones de metros cúbicos.

En tanto, la presa Adolfo López Mateos, conocida como El Varejonal, alcanzó mil 444.3 millones de metros cúbicos el 15 de octubre y para el 26 de noviembre registraba mil 271.1 millones, es decir, 173.2 millones menos.

La Gustavo Díaz Ordaz, o Bacurato, también redujo su reserva: de mil 38.9 millones de metros cúbicos a mediados de octubre pasó a 885 millones al cierre del 26 de noviembre, una pérdida de 153.9 millones.

La presa José López Portillo, conocida como El Comedero, tuvo un comportamiento distinto, pues alcanzó su máximo almacenamiento el 9 de noviembre, con mil 487.4 millones de metros cúbicos, pero para el día 26 había descendido a mil 366.4 millones, una reducción de 121 millones.

No todos los embalses registraron disminuciones. La presa Miguel Hidalgo y Costilla, en El Fuerte, aumentó su almacenamiento durante noviembre hasta alcanzar mil 317.5 millones de metros cúbicos, debido, entre otros factores, a los trasvases de agua provenientes de Huites.

En el sur, las presas Picachos y Aurelio Benassini, conocida como El Salto, permanecían prácticamente al límite de su capacidad de conservación, con 100.4 y 98.8 por ciento, respectivamente.

La reducción del almacenamiento ocurre mientras todavía existe la posibilidad de lluvias durante el invierno. Protección Civil estatal ha informado que los pronósticos contemplan precipitaciones para diciembre y enero, aunque el periodo de mayor concentración de lluvias en Sinaloa se presenta entre junio y octubre.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, informó que para noviembre se pronosticaban precipitaciones hasta 32 por ciento superiores al promedio climatológico.

Además, el meteorólogo de Protección Civil estatal, Juan Pablo Cerón Hernández, señaló que los modelos mantenían escenarios de lluvias para diciembre y enero, así como condiciones de un invierno más frío que el de años anteriores.

El comportamiento del almacenamiento también depende de las aportaciones que reciban las cuencas y de las extracciones que se realicen del sistema.